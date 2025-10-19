Сильянов о лидерстве «Локо»: «Можно спокойно играть и россиянами. Кто-то может взять этот пример, кто-то хочет играть легионерами»

Александр Сильянов высказался о лидерстве «Локомотива» в Мир РПЛ после 12 матчей.

«Раз мы неплохо играем с таким небольшим количеством легионеров, возможно, действительно подаем какой-то пример другим клубам. Можно спокойно играть и россиянами.

Прислушиваться или нет — дело каждого клуба. Кто-то хочет играть легионерами, кто-то может взять этот пример», — сказал защитник «Локомотива » после матча с ЦСКА (3:0).