  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сильянов о лидерстве «Локо»: «Можно спокойно играть и россиянами. Кто-то может взять этот пример, кто-то хочет играть легионерами»
11

Сильянов о лидерстве «Локо»: «Можно спокойно играть и россиянами. Кто-то может взять этот пример, кто-то хочет играть легионерами»

Александр Сильянов высказался о лидерстве «Локомотива» в Мир РПЛ после 12 матчей.

«Раз мы неплохо играем с таким небольшим количеством легионеров, возможно, действительно подаем какой-то пример другим клубам. Можно спокойно играть и россиянами. 

Прислушиваться или нет — дело каждого клуба. Кто-то хочет играть легионерами, кто-то может взять этот пример», — сказал защитник «Локомотива» после матча с ЦСКА (3:0).

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3008 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Сильянов
logoЧемпионат.com
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Федотов об эпизодах с Монтесом: «Не он сыграл рукой, а мяч в нее попал. Он пытался ее убрать. Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении»
26вчера, 21:59
Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»
28вчера, 21:05Видео
Батраков поддержал Торопа после 0:3: «Если бы не он, «Локомотив» забил бы еще»
16вчера, 20:41
Главные новости
«Локо» разгромил ЦСКА с невероятным голом Воробьева, «Бавария» победила «Дортмунд», новое поражение СКА, Бабич порвал «кресты», Малинин выиграл короткую программу и другие новости
1158 минут назад
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Сельты»
34сегодня, 05:59
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» примет «Фиорентину»
78сегодня, 05:28
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
1506сегодня, 05:10
Аморим о двух промахах Бруну с точки: «Он основной пенальтист «МЮ». Будет нужно, поменяем. Но я уверен, что он все уладит»
6сегодня, 04:48
«Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в 1-м раунде плей-офф МЛС и другие пары
2сегодня, 03:58
МЛС. Хет-трик Месси принес победу «Интер Майами» над «Нэшвиллом», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» без Шапи и «Хьюстон» голов не забили
59сегодня, 03:13
Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Гордимся, что «Спартак» показал характер. Играть в меньшинстве 70 минут непросто даже против детей. В концовке шли за вторым голом»
42сегодня, 01:44
Месси сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и с 29 голами выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС
94сегодня, 01:16
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Енисея», «КАМАЗ» сыграет с «Родиной», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
7 минут назадLive
Поттер устно согласовал контракт со сборной Швеции. Соглашение с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го
13 минут назад
«Динамо» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30 минут назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
56 минут назад
Конте о 0:1 с «Торино»: «Наполи» слишком старался сыграть красиво и, по сути, сам помог им забить»
2сегодня, 05:54
«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
сегодня, 05:36
Биджиев о 0:2 с «Краснодаром»: «Махачкала» практически ни в чем не уступала чемпиону. Матч получился боевым»
2сегодня, 05:23
«Рубин» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:58
Адиев об 1:1 с «Оренбургом»: «Результат закономерен. «Крыльям» надо прибавлять. Есть отрезки, где мы выпадали»
2сегодня, 04:28
«Сочи» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
1сегодня, 04:13