Защитник «Ахмата» Богосавац о паспорте РФ: «Надо дождаться зимы, когда будет 5 лет, как играю в России. Могу и читать, и писать на русском, все знаю»

Мирослав Богосавац планирует получить российское гражданство зимой.

— Процесс получения российского паспорта запущен?

— Надо дождаться зимы, когда будет пять лет, как я играю в России. Получить паспорт — это мое решение.

— Проблем с экзаменом по языку не будет?

— Не будет, я хорошо знаю русский язык (улыбается). Я могу и читать, и писать на русском, все знаю.

— Что это будет для вас значить?

— Я долго в России, привык здесь ко всему. Мне все нравится, – сказал сербский защитник «Ахмата ».