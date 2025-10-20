Защитник «Ахмата» Богосавац о паспорте РФ: «Надо дождаться зимы, когда будет 5 лет, как играю в России. Могу и читать, и писать на русском, все знаю»
Мирослав Богосавац планирует получить российское гражданство зимой.
— Процесс получения российского паспорта запущен?
— Надо дождаться зимы, когда будет пять лет, как я играю в России. Получить паспорт — это мое решение.
— Проблем с экзаменом по языку не будет?
— Не будет, я хорошо знаю русский язык (улыбается). Я могу и читать, и писать на русском, все знаю.
— Что это будет для вас значить?
— Я долго в России, привык здесь ко всему. Мне все нравится, – сказал сербский защитник «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
