  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Балтика» выиграла три матча подряд с общим счетом 8:0. Команда Талалаева на 3 очка отстает от лидирующего в Мир РПЛ «Локомотива»
19

«Балтика» выиграла три матча подряд с общим счетом 8:0. Команда Талалаева на 3 очка отстает от лидирующего в Мир РПЛ «Локомотива»

«Балтика» одержала третью сухую победу подряд.

Команда Андрея Талалаева сегодня разгромила «Рубин» (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ. 5 октября она также победила «Динамо» Махачкала (2:0), а 1-го нанесла крупное поражение «Акрону» (3:0) в FONBET Кубке России.

После 12 матчей «Балтика» идет в чемпионате на 5-м месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла. Именно с железнодорожниками она встретится 23 октября, но в Кубке, а не в РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoРубин
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтика» разгромила «Рубин» на выезде – 3:0. Бориско отбил пенальти Даку при счете 0:2
2735 минут назад
Талалаев о «Рубине»: «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу. Другой вопрос – справимся мы или нет»
14сегодня, 14:08
Чемпионат России. «Динамо» против «Ахмата», «Зенит» победил «Сочи», «Балтика» разгромила «Рубин»
22542 минуты назадLive
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против «Ахмата», «Зенит» победил «Сочи», «Балтика» разгромила «Рубин»
22542 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Сельтой»
433 минуты назадLive
АПЛ о решении Оливера не назначать пенальти в ворота «МЮ»: «Рука Диалло в естественном и оправданном положении»
1416 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Фиорентину», «Аталанта» против «Лацио», «Ювентус» уступил «Комо» в гостях
9832 минуты назадLive
Проводите время в Телеграме с пользой – подписывайтесь на наш канал с актуальными вакансиями Спортса’’!
33 минуты назадВакансия
Гакпо попал в руку Диалло в штрафной «МЮ» – судья Оливер фол не зафиксировал
2036 минут назадФото
Мбемо забил «Ливерпулю» на 2-й минуте – это один из двух самых быстрых голов в истории матчей «МЮ» с «красными» в АПЛ и самый ранний на «Энфилде»
746 минут назад
Семак о судействе: «Много вопросов. Я был на встрече с тренерами, сто человек – и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Думаю, и судьи не понимают, где свистеть»
2553 минуты назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Мбемо забил на второй минуте! Онлайн-трансляция
119сегодня, 15:32Live
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» играет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле»
590сегодня, 15:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» – «Ахмат». Миранчук, Мелкадзе, Бителло играют. Онлайн-трансляция
101 минуту назадLive
Организаторы премии «Джентльмен года» о кричалке Мостового про «Спартак»: «Все люди совершали поступки, за которые стыдно. Не видим оснований для исключения Андрея из претендентов»
13 минуты назад
Капитан «Алании» об уходе команды с поля: «Ребята из «Велеса» не хотели бить пенальти, но им тренер сказал. Я ему потом сказал: «Голубая форма вам к лицу»
526 минут назад
«Балтика» разгромила «Рубин» на выезде – 3:0. Бориско отбил пенальти Даку при счете 0:2
2735 минут назад
Пономарев о «Динамо»: «Большие проблемы в защите. Зайнутдинов – не защитник, Касерес – не футболист. Он играет в американский футбол. С этими оборончиками так и будут пропускать»
539 минут назад
Первая лига. «КАМАЗ» уступил «Родине», «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
940 минут назад
«Атланта» Миранчука уволила главного тренера Дейлу. Клуб не вышел в плей-офф МЛС
454 минуты назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» и «Фрайбург» сыграли 2:2, «Санкт-Паули» принимает «Хоффенхайм»
12сегодня, 15:30Live
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Нантом», «Осер» против «Ренна», «Ланс» победил «Париж»
25сегодня, 15:15Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Халидж» принимает «Аль-Рияд»
3сегодня, 15:10Live