«Балтика» выиграла три матча подряд с общим счетом 8:0. Команда Талалаева на 3 очка отстает от лидирующего в Мир РПЛ «Локомотива»
«Балтика» одержала третью сухую победу подряд.
Команда Андрея Талалаева сегодня разгромила «Рубин» (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ. 5 октября она также победила «Динамо» Махачкала (2:0), а 1-го нанесла крупное поражение «Акрону» (3:0) в FONBET Кубке России.
После 12 матчей «Балтика» идет в чемпионате на 5-м месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла. Именно с железнодорожниками она встретится 23 октября, но в Кубке, а не в РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости