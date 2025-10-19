«Балтика» выиграла три матча подряд с общим счетом 8:0. Команда Талалаева на 3 очка отстает от лидирующего в Мир РПЛ «Локомотива»

«Балтика» одержала третью сухую победу подряд.

Команда Андрея Талалаева сегодня разгромила «Рубин » (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ. 5 октября она также победила «Динамо» Махачкала (2:0), а 1-го нанесла крупное поражение «Акрону» (3:0) в FONBET Кубке России.

После 12 матчей «Балтика » идет в чемпионате на 5-м месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла. Именно с железнодорожниками она встретится 23 октября, но в Кубке, а не в РПЛ .