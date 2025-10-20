За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)
За Алексеем Батраковым, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым следят европейские скауты.
За игрой этих футболистов, а также защитника ЦСКА Матвея Лукина на матчах Россия – Боливия (3:0) и «Локомотива» с армейцами (3:0) в РПЛ наблюдали представители «Ромы», «Аталанты», «Интера», «Милана», «Атлетико», «Сосьедада» и «Бетиса», сообщает Sport24.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости