  • За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)
22

За Алексеем Батраковым, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым следят европейские скауты.

За игрой этих футболистов, а также защитника ЦСКА Матвея Лукина на матчах Россия – Боливия (3:0) и «Локомотива» с армейцами (3:0) в РПЛ наблюдали представители «Ромы», «Аталанты», «Интера», «Милана», «Атлетико», «Сосьедада» и «Бетиса», сообщает Sport24.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
