За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)

За Алексеем Батраковым, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым следят европейские скауты.

За игрой этих футболистов, а также защитника ЦСКА Матвея Лукина на матчах Россия – Боливия (3:0) и «Локомотива » с армейцами (3:0) в РПЛ наблюдали представители «Ромы», «Аталанты», «Интера », «Милана », «Атлетико », «Сосьедада » и «Бетиса », сообщает Sport24.