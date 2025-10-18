0

Гран-при Франции. Малинин, Эгадзе, Миура, Сяо Хим Фа, Цубои, Бричги выступят с произвольными программами

Малинин, Эгадзе и Сяо Хим Фа покажут произвольные программы на Гран-при Франции.

Фигуристы выйдут на лед 19 октября.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Мужчины, произвольная программа

Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Эндрю Торгашев (США) 

2. Габриэле Франджипани (Италия)

3. Люк Экономидес (Франция)

4. Максим Наумов (США)

5. Француа Пито (Франция)

6. Лукас Бричги (Швейцария)

Вторая разминка

7. Михаил Селевко (Эстония)

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

9. Тацуя Цубои (Япония)

10. Као Миура (Япония)

11. Ника Эгадзе (Грузия)

12. Илья Малинин (США)

После короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 105,22

2. Ника Эгадзе (Грузия) – 95,67

3. Као Миура (Япония) – 87,25

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,87

5. Тацуя Цубои (Япония) – 87,04

6. Михаил Селевко (Эстония) – 80,17

7. Лукас Бричги (Швейцария) – 76,68

8. Француа Пито (Франция) – 78,50

9. Максим Наумов (США) – 75,27

10. Люк Экономидес (Франция) – 75,20

11. Габриэле Франджипани (Италия) – 71,81

12. Эндрю Торгашев (США) – 71,52

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

