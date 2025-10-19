  • Спортс
  • Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке
29

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке

Ферстаппен значительно приблизился к Пиастри в борьбе за титул.

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за 1 уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке

На Гран-при США пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт и основную гонку. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отыграл у лидера сезона Оскара Пиастри 23 очка за один уик-энд – гонщик «Макларена» сошел в спринте и финишировал пятым в главном заезде.

Ферстаппен проигрывает Пиастри 40 баллов (306 против 346).

Ландо Норрис, занимающий вторую строчку в чемпионате, также приблизился к напарнику по «Макларену». Британец финишировал вторым в воскресенье и сократил отставание до 14 очков – на счету Ландо 332 балла.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 5-й

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
