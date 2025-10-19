Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке
На Гран-при США пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт и основную гонку. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отыграл у лидера сезона Оскара Пиастри 23 очка за один уик-энд – гонщик «Макларена» сошел в спринте и финишировал пятым в главном заезде.
Ферстаппен проигрывает Пиастри 40 баллов (306 против 346).
Ландо Норрис, занимающий вторую строчку в чемпионате, также приблизился к напарнику по «Макларену». Британец финишировал вторым в воскресенье и сократил отставание до 14 очков – на счету Ландо 332 балла.
