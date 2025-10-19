Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке

Ферстаппен значительно приблизился к Пиастри в борьбе за титул.

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за 1 уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке

На Гран-при США пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выиграл спринт и основную гонку. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отыграл у лидера сезона Оскара Пиастри 23 очка за один уик-энд – гонщик «Макларена » сошел в спринте и финишировал пятым в главном заезде.

Ферстаппен проигрывает Пиастри 40 баллов (306 против 346).

Ландо Норрис , занимающий вторую строчку в чемпионате, также приблизился к напарнику по «Макларену». Британец финишировал вторым в воскресенье и сократил отставание до 14 очков – на счету Ландо 332 балла.

