За фолы на Винисиусе в последних двух турах Ла Лиги удалены три футболиста – Ньом и Санкрис из «Хетафе» и Моуриньо из «Вильярреала»

Винисиус Жуниор трижды поспособствовал тому, что «Реал» оставался в большинстве.

В 9-м туре Ла Лиги за нарушения на бразильце были удалены сразу два футболиста «Хетафе ». Аллан Ньом получил красную карточку за удар выставленной в сторону рукой в лицо, Алекс Санкрис был наказан второй желтой карточкой за то, что попал Винисиусу по ногам сзади.

В 8-м туре Сантьяго Моуриньо («Вильярреал») тоже получил обе желтые за нарушения на 25-летнем игроке «Реала ».

Винисиус принял участие во всех девяти матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь .