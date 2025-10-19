  • Спортс
  • Кокорин оштрафован 55 раз за полгода: 31 раз – за нарушения на BMW с номерами «ВОР», 24 – за езду на Porsche с номерами «ХАМ» без ОСАГО (Shot)
Кокорин оштрафован 55 раз за полгода: 31 раз – за нарушения на BMW с номерами «ВОР», 24 – за езду на Porsche с номерами «ХАМ» без ОСАГО (Shot)

Александр Кокорин оштрафован в России 55 раз за последние полгода.

«РИАМО» со ссылкой на телеграм-канал Shot сообщает, что нападающий «Ариса» ездит по Москве на Porsche с номерами «ХАМ», несмотря на то, что срок действия ОСАГО истек еще в марте. За это время бывшего футболиста сборной России оштрафовали 24 раза, и в двух случаях оплата еще не поступила.

Также за полгода Кокорин был оштрафован 31 раз (примерно на 40 000 рублей) за нарушения на BMW M5 с номерами «ВОР». Ранее стало известно, что на этот автомобиль с 2021 года было наложено 1511 взысканий на сумму 1,618 млн рублей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИАМО»
