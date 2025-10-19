Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Казанский УНИКС встретится с краснодарским «Локомотивом » в матче участников серии за третье место прошлого розыгрыша чемпионата. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 4-0, ЦСКА – 4-1, МБА-МАИ – 4-1, Локомотив-Кубань – 3-1, Бетсити Парма – 3-2, Уралмаш – 2-2, Зенит – 2-2, Автодор – 2-3, Пари Нижний Новгород – 1-3, Самара – 0-5, Енисей – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.