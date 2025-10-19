Захарян сыграл впервые за месяц – вышел на замену с «Сельтой» и нанес один удар. У Арсена нет голевых действий в трех матчах сезона за «Сосьедад»
Арсен Захарян сыграл впервые за месяц.
Полузащитник вышел на замену на 76-й минуте матча «Реал Сосьедад» с «Сельтой» в 9-м туре Ла Лиги. Он отдал 10 точных передач (при 11 попытках) и нанес один удар (неточный).
В последний раз до этого дня россиянин выходил на поле 19 сентября. Всего у него три игры в текущем сезоне. За 62 минуты игрового времени (без учета добавленных ко второму тайму минут) он результативными действиями не отметился.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
