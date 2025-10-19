«Милан» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Милан» примет «Фиорентину» в 7-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
