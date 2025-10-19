«Вашингтон» прервал серию из 4 побед, уступив «Ванкуверу» дома – 3:4

«Вашингтон» прервал серию из 4 побед в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Спенсера Карбери проиграла «Кэнакс» (3:4) в домашнем матче.

Таким образом, «Вашингтон » потерпел первое поражение за 5 игр. У команды Спенсера Карбера 8 очков после 6 игр, клуб на данный момент занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Ванкувер » выиграл 3 матча подряд и идет 5-м на Западе, набрав 8 баллов после 6 игр.

В следующем матче «Вашингтон » примет «Сиэтл», «Кэнакс » отправятся на выезд к «Питтсбургу».