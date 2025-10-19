«Вашингтон» прервал серию из 4 побед, уступив «Ванкуверу» дома – 3:4
«Вашингтон» прервал серию из 4 побед в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Спенсера Карбери проиграла «Кэнакс» (3:4) в домашнем матче.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел первое поражение за 5 игр. У команды Спенсера Карбера 8 очков после 6 игр, клуб на данный момент занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Ванкувер» выиграл 3 матча подряд и идет 5-м на Западе, набрав 8 баллов после 6 игр.
В следующем матче «Вашингтон» примет «Сиэтл», «Кэнакс» отправятся на выезд к «Питтсбургу».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
