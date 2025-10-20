Семак не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отреагирую»
Сергей Семак не возражает, если журналисты будут обращаться к нему по имени.
В субботу тренер «Локомотива», 41-летний Михаил Галактионов, поправил журналиста, обратившегося к нему только по имени, и попросил использовать и отчество.
— Сергей Богданович, вопрос больше не по игре, но по футболу, на актуальную тему. Скажите, пожалуйста, можно ли к вам обратиться по имени, на вы, но без отчества? То есть Сергей.
— Да, пожалуйста.
— То есть для вас это не принципиальный момент?
— Абсолютно.
— То есть нормально отреагируете?
— Конечно, – сказал тренер «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости