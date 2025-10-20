Семак не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отреагирую»

Сергей Семак не возражает, если журналисты будут обращаться к нему по имени.

В субботу тренер «Локомотива», 41-летний Михаил Галактионов, поправил журналиста, обратившегося к нему только по имени, и попросил использовать и отчество.

— Сергей Богданович, вопрос больше не по игре, но по футболу, на актуальную тему. Скажите, пожалуйста, можно ли к вам обратиться по имени, на вы, но без отчества? То есть Сергей.

— Да, пожалуйста.

— То есть для вас это не принципиальный момент?

— Абсолютно.

— То есть нормально отреагируете?

— Конечно, – сказал тренер «Зенита».