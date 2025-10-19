Черчесов о промахах «Ахмата» с пенальти: «Вы мой словарь забыли? В моем лексиконе слова «проблема» нет. Надо решать вопрос»

Станислав Черчесов напомнил, что в его лексиконе нет «проблем».

– Что изменилось в команде по сравнению со Сторожуком?

– Команда играла в футбол, а до этого – в хоккей?

Шутки в сторону. Мы работаем, но, видимо, еще не доросли чтобы доводить такие матчи до конца. С «Крыльями» и «Краснодаром» тоже хорошо играли, могли выиграть. Но пока как есть, надо работать. Дальше следующий матч, есть чем заняться, а то переживали бы. Появились некоторые игроки с болячками.

– Вы первым сняли с игры Садулаева. С чем связано?

– Нам надо было освежать оба фланга. И Самородова поменяли. В какой‑то момент они начали проседать, начали недорабатывать на фланге, особенно в обороне. Лечи умеет нагнетать, но хотелось бы точечки увидеть – передачи, голы. Он хорошо играл, за сборную забил, начал отрабатывать, а раньше только вперед бегал.

– Вновь «Ахмат» не забил с пенальти. Проблема?

– Вы мой словарь забыли? В моем лексиконе слова «проблема» нет.

Надо решать вопрос. Мы зарабатываем пенальти, значит, делаем определенные действия, – сказал главный тренер «Ахмата ».

«Ахмат» не реализовал 7 из 10 последних пенальти в Мир РПЛ. Садулаев пробил выше ворот в матче с «Динамо»

В сборной амнистия 29 слов, запрещенных Черчесовым. Возвращаем и проблемы, и товарищеские матчи, и даже перспективу