«Детройт» выиграл 5 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке. У Ларкина 10 очков и «+9» на этом отрезке

«Детройт» выиграл 5 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке.

«Ред Уингс» были сильнее «Эдмонтона » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

После стартового поражения от «Монреаля» (1:5) команда Тодда Маклеллана выиграла 5 матчей подряд. До «Ойлерс» были побеждены «Торонто» (дважды – 6:3, 3:2), «Флорида» (4:1) и «Тампа» (2:1 ОТ).

С 10 очками в 6 играх «Детройт » занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, уступая лишь идущей со стопроцентным результатом «Каролине» (10 очков в 5 играх).

Лучшим бомбардиром команды является ее капитан Дилан Ларкин – 11 (5+6) очков в 6 играх при полезности «+9». При этом 10 (5+5) баллов и «+9» 29-летний форвард набрал по ходу победной серии.