Слот о 4 поражениях «Ливерпуля» подряд: «Продолжим показывать такую ​​игру – будут неплохие шансы на победу»

Арне Слот высказался о четырех поражениях «Ливерпуля» подряд.

«Конечно, есть опасения. Если проигрываешь четыре раза подряд, это не может не вызывать беспокойства, но мы знаем, что если продолжим показывать такую ​​игру, у нас будут неплохие шансы на победу.

Если мы сделаем кое-то лучше, наши шансы станут еще выше, но никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, что в следующем матче мы снова создадим восемь, девять, десять моментов.

Наши игроки долго уступали со счетом 0:1 [в матче с «МЮ» – 1:2] и бились, чтобы отыграться. Если у нас будет такой же настрой, то на предстоящие матчи можно смотреть с оптимизмом. А так, четыре поражения подряд, безусловно, сказываются на команде», – сказал тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
