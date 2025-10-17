  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Реал» проведут матчи в выходные
1

Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Реал» проведут матчи в выходные

В Ла Лиге пройдут матчи 9-го тура.

В субботу «Барселона» примет «Жирону», «Вильярреал» – «Бетис», «Атлетико» сыграет дома с «Осасуной».

В воскресенье «Сосьедад» Арсена Захаряна встретится на выезде с «Сельтой», «Реал» проведет гостевой матч с «Хетафе».

Чемпионат Испании

9-й тур

Ла Лига. 9 тур
18 октября 19:00, Метрополитано
Атлетико
Не начался
Осасуна
Ла Лига. 9 тур
19 октября 12:00, Мартинес Валеро
Эльче
Не начался
Атлетик
Ла Лига. 9 тур
19 октября 14:15, Балаидос
Сельта
Не начался
Реал Сосьедад

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoОсасуна
logoЖирона
logoСевилья
logoВильярреал
logoБарселона
logoЭспаньол
logoМальорка
logoБетис
logoЛа Лига
logoРеал Овьедо
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЭльче
logoАлавес
logoРеал Сосьедад
logoВаленсия
logoЛеванте
logoАтлетик
logoРайо Вальекано
logoСельта
logoХетафе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» пригласил экс-спортдира ЦСКА, Дегтярев снова говорит о лимите, примирение Сперцяна и Ндонга, Финляндия не пустит российских лыжников, 1,253 млрд на школу Загитовой и другие новости
7сегодня, 06:10
Алексей Миранчук о стадионах: «В США – с новыми технологиями, в России – постарше, в Италии есть очень старинные раздевалки, но это придает им культ»
16сегодня, 06:05
Только в двух командах АПЛ играли и Смертин, и Шюррле, в каких? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
сегодня, 06:00Телеграм
Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026-го, прогнозирует Sky Sports, опираясь на статистику. Сейчас у Криштиану 948 мячей
17сегодня, 05:52
Черчесов о трансферах: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30–35 миллионов евро, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой сумму за Лечи — почему нет?»
43сегодня, 05:17
Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»
18сегодня, 04:18
Депутат Свищев о словах Кокорина про возвращение России в еврокубки: «Это позорно для него самого. Нельзя говорить так о коллегах. Интересно, как он посмотрит им в лицо»
10сегодня, 03:11
Это круче EA FC 26! Здесь можно выиграть ретроджерси любимой легенды!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Экс-вратарь Румынии Пруня о Клоппе: «Худший тренер в истории «Ливерпуля», никогда мне не нравился. Я терпеть его не мог, когда он творил этот цирк»
145вчера, 22:08
Премьер Великобритании Стармер о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»
64вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
9 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 15:00
129 минут назадВидео
Дюков о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение клубов»
632 минуты назад
Ван Дейк о селекции «Ливерпуля»: «Продали таких мастеров, как Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт, потеряв в качестве. Клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали»
1344 минуты назад
Чемпионат Германии. «Унион» примет «Гладбах», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
сегодня, 05:37
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 05:00
«Знамя Труда» опроверг слухи о закрытии клуба: «Уже формируем бюджет на следующий сезон»
1сегодня, 04:50
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
сегодня, 04:38
Мерфи о Кейне: «Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, но там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Для Харри это будет регресс»
3сегодня, 03:56
Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»
6сегодня, 03:33