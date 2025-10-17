Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Реал» проведут матчи в выходные
В Ла Лиге пройдут матчи 9-го тура.
В субботу «Барселона» примет «Жирону», «Вильярреал» – «Бетис», «Атлетико» сыграет дома с «Осасуной».
В воскресенье «Сосьедад» Арсена Захаряна встретится на выезде с «Сельтой», «Реал» проведет гостевой матч с «Хетафе».
Чемпионат Испании
9-й тур
17 октября 19:00, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
18 октября 12:00, Рамон Санчес Писхуан
18 октября 14:15, Олимпик Льюис Компанис
18 октября 16:30, Эстадио де ла Серамика
Не начался
18 октября 19:00, Метрополитано
19 октября 12:00, Мартинес Валеро
Не начался
19 октября 16:30, Сьюдад де Валенсия
Не начался
19 октября 19:00, Колисеум Альфонсо Перес
Не начался
20 октября 19:00, Мендисорроса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
