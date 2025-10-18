Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов, Карцев, Якубов, Поляшов и Заика выступят в квалификации
19 октября российские гимнасты выступят в квалификации на чемпионате мира.
В этот день в Джакарте пройдут первые соревнования среди мужчин.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025
Джакарта, Индонезия
Начало квалификации – 6:00 по московскому времени.
Российские участники: Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
