«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
«Ювентус» сыграет в гостях с «Комо» в 7-м туре Серии А.
Матч пройдет на «Стадио Джузеппе Синигалья».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 13:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Серия А. 7 тур
19 октября 10:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3008 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости