«Динамо» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Московское «Динамо» примет «Ахмат» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «ВТБ Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 12 тур
19 октября 16:30, ВТБ Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
