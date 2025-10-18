Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ноттингема», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 8-го тура.
В субботу «Челси» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» встретится в дерби с «Фулхэмом».
В воскресенье «Ливерпуль» проведет домашний матч с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
8-й тур
18 октября 11:30, Сити Граунд
Не начался
18 октября 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
18 октября 14:00, Турф Муур
18 октября 14:00, Селхерст Парк
Не начался
18 октября 14:00, Этихад
Не начался
18 октября 14:00, Стэдиум оф Лайт
Не начался
18 октября 16:30, Крэйвен Коттэдж
19 октября 13:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Не начался
19 октября 15:30, Энфилд
Не начался
20 октября 19:00, Стадион Лондон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
