  • Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ноттингема», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
1

Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ноттингема», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 8-го тура.

В субботу «Челси» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» встретится в дерби с «Фулхэмом».

В воскресенье «Ливерпуль» проведет домашний матч с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

8-й тур

Премьер-лига. 8 тур
18 октября 14:00, Турф Муур
Бернли
Не начался
Лидс
Премьер-лига. 8 тур
18 октября 14:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
Эвертон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

