  • «Арсенал» лидирует в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» – 2-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 5-й, «МЮ» – 9-й
47

«Арсенал» опережает преследователей на три очка после 8 туров АПЛ.

Команда Микеля Артеты лидирует в таблице с 19 очками. «Манчестер Сити» отстает на 3 балла, «Борнмут» и «Ливерпуль» – на 4, «Челси», «Тоттенхэм» и «Сандерленд» – на 5.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе над действующим чемпионом поднялся на 9-ю строчку, у него 13 очков.

До сих пор без побед идет «Вулверхэмтон» – он занимает последнее место в таблице с 2 очками.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
Главные новости
Карпин раскритиковал арбитра Зиякова: «Пенальти не было. Когда травмированный Миранчук лежит и свистка нет – этим больше недоволен. Но я зарекся говорить о судействе после «Локо» – ЦСКА»
1411 минут назад
Мунуэра Монтеро не дал пенальти в ворота «Реала» после контакта Лисо и Тчуамени на линии штрафной. Итурральде считает, что форвард «Хетафе» сам споткнулся о ногу француза
614 минут назадФото
Игроки «Реала» и «Хетафе» 15 секунд стояли на месте в знак протеста против игры «Барселоны» в США, фанаты скандировали «Тебас, уходи». В эфир это не попало
718 минут назад
Каррагер об 1:2: «Ливерпуль» намного лучше «МЮ». Если манкунианцы и должны были выиграть на «Энфилде», то именно так – с небольшой долей удачи при позднем голе»
1727 минут назад
Черчесов о промахах «Ахмата» с пенальти: «Вы мой словарь забыли? В моем лексиконе слова «проблема» нет. Надо решать вопрос»
3532 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о судействе Зиякова: «Есть вопросы. Миранчук у нас лежит – игра не останавливается, у «Ахмата» лежит игрок – останавливается. И пенальти выглядел легковесно»
1637 минут назад
«Хетафе» – «Реал». Мбаппе в старте, Внисиус в запасе. Онлайн-трансляция
8941 минуту назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Сельтой»
4742 минуты назадLive
Слот про 1:2 с «МЮ»: «Всегда сложно играть против глубоко обороняющейся команды, использующей длинные передачи. Особенно пропуская на 2-й минуте, когда твой игрок лежит на газоне»
7349 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Фиорентину», «Аталанта» и «Лацио» не забили, «Ювентус» уступил «Комо» в гостях
11157 минут назадLive
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»
842 минуты назад
«Милан» – «Фиорентина». Леау и Кин играют. Онлайн-трансляция
256 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Нантом», «Тулуза» разгромила «Мец», «Ланс» победил «Париж»
2857 минут назадLive
Магуайр о 2:1: «Приятно наконец обыграть «Ливерпуль». Не побеждать на «Энфилде» семь лет подряд было тяжело. Эта победа – для болельщиков «МЮ»
17сегодня, 18:17
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Таавун» забил 6 голов «Дамаку»
4сегодня, 18:01Live
Антон Миранчук из-за травмы заменен в 1-м тайме матча с «Ахматом». Гладышев вышел вместо хавбека «Динамо»
5сегодня, 17:28
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» и «Фрайбург» сыграли 2:2, «Хоффенхайм» разгромил «Санкт-Паули»
12сегодня, 17:27
«Динамо» пропустило после ошибки Касереса – защитник бросил из аута назад, и Мелкадзе перехватил мяч. Форвард «Ахмата» забил на добивании после удара Самородова
8сегодня, 17:14Фото
Капитан «Алании» об уходе команды с поля: «Ребята из «Велеса» не хотели бить пенальти, но им тренер сказал. Я ему потом сказал: «Голубая форма вам к лицу»
7сегодня, 16:07
«Балтика» разгромила «Рубин» на выезде – 3:0. Бориско отбил пенальти Даку при счете 0:2
31сегодня, 15:58