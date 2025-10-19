«Арсенал» лидирует в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» – 2-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 5-й, «МЮ» – 9-й

«Арсенал» опережает преследователей на три очка после 8 туров АПЛ.

Команда Микеля Артеты лидирует в таблице с 19 очками. «Манчестер Сити » отстает на 3 балла, «Борнмут » и «Ливерпуль » – на 4, «Челси », «Тоттенхэм» и «Сандерленд» – на 5.

«Манчестер Юнайтед » благодаря победе над действующим чемпионом поднялся на 9-ю строчку, у него 13 очков.

До сих пор без побед идет «Вулверхэмтон» – он занимает последнее место в таблице с 2 очками.