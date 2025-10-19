«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата

«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах чемпионата России.

Команда тренера Сергея Семака в гостях крупно обыграла «Сочи » (3:0) в Мир РПЛ .

Главный судья матча Егор Егоров во втором тайме назначил два пенальти в пользу петербуржцев за игру рукой защитников южан Сергея Волкова и Марсело Алвеса .

«Зенит » пробил 7 пенальти в 12 играх Премьер-лиги – это новый клубный рекорд на этом отрезке чемпионата.