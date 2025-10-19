«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах чемпионата России.
Команда тренера Сергея Семака в гостях крупно обыграла «Сочи» (3:0) в Мир РПЛ.
Главный судья матча Егор Егоров во втором тайме назначил два пенальти в пользу петербуржцев за игру рукой защитников южан Сергея Волкова и Марсело Алвеса.
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 играх Премьер-лиги – это новый клубный рекорд на этом отрезке чемпионата.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
