Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества»

Джо Роган хотел бы увидеть бой Джона Джонса и Алекса Перейры.

«Бой Джона Джонса против Алекса Перейры стал бы величайшим в истории человечества. Перед вами величайший боец всех времен и, возможно, самый разрушительный ударник в истории, с которым никто не сравнится», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Ранее Перейра заявил, что намерен подняться в тяжелый вес и подраться с Джонсом на турнире в Белом доме, который планируется на лето-2026.

Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»

