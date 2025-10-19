  • Спортс
  «ПСЖ» не оштрафует Сафонова за интервью о нехватке игрового времени, хотя в клубе были недовольны словами вратаря. Матвей не планирует уходить («СЭ»)
«ПСЖ» не оштрафует Сафонова за интервью о нехватке игрового времени, хотя в клубе были недовольны словами вратаря. Матвей не планирует уходить («СЭ»)

«ПСЖ» не станет наказывать Матвея Сафонова за интервью об игровом времени.

В этом сезоне российский вратарь не провел ни одного матча за парижский клуб. Сафонов заявлял, что это его не устраивает, и делал публикации в соцсетях о статусе запасного. Ранее стало известно, что в «Пари Сен-Жермен» раздражены высказываниями 26-летнего футболиста сборной России, боссы клуба считают, что такие реплики вредны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в «ПСЖ» действительно были недовольны интервью Сафонова об игровом времени, но к игроку не применят санкции.

«В «ПСЖ» были недовольны интервью Матвея об игровом времени, но клуб не будет предпринимать никаких мер по отношению к Сафонову. Никаких штрафов или чего-то еще. Матвей также не планирует покидать «ПСЖ», – сообщил источник.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
