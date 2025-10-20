Аморим о двух победах «МЮ» подряд в АПЛ: «Теперь важно думать о трех победах, и это главное»

Рубен Аморим высказался о двух победах «Манчестер Юнайтед» подряд в АПЛ.

В воскресенье манкунианцы одолели «Ливерпуль» (2:1), а в предыдущем туре обыграли «Сандерленд» (2:0).

«Для болельщиков важно все, тем более две победы подряд после стольких лет, и для меня это очень важно. Неважно, кто соперник, главное – чувство победы.

[Теперь] важно думать о трех победах подряд, и это главное», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».