Аморим о двух победах «МЮ» подряд в АПЛ: «Теперь важно думать о трех победах, и это главное»
Рубен Аморим высказался о двух победах «Манчестер Юнайтед» подряд в АПЛ.
В воскресенье манкунианцы одолели «Ливерпуль» (2:1), а в предыдущем туре обыграли «Сандерленд» (2:0).
«Для болельщиков важно все, тем более две победы подряд после стольких лет, и для меня это очень важно. Неважно, кто соперник, главное – чувство победы.
[Теперь] важно думать о трех победах подряд, и это главное», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости