У Исака один гол в 7 матчах за «Ливерпуль» – «Саутгемптону» в Кубке лиги. Форварда купили за 125 млн фунтов
Александр Исак снова не забил за «Ливерпуль».
Шведский нападающий сыграл 72 минуты в матче с «МЮ» в 8-м туре АПЛ (1:2) и не отметился забитым голом.
На счету Исака только 1 гол в 7 матчах – он забил «Саутгемптону» (2:1) в Кубке английской лиги.
Исака купили в прошлое трансферное окно у «Ньюкасла» за 125 млн фунтов. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
