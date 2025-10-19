У Исака один гол в 7 матчах за «Ливерпуль» – «Саутгемптону» в Кубке лиги. Форварда купили за 125 млн фунтов

Александр Исак снова не забил за «Ливерпуль».

Шведский нападающий сыграл 72 минуты в матче с «МЮ » в 8-м туре АПЛ (1:2) и не отметился забитым голом.

На счету Исака только 1 гол в 7 матчах – он забил «Саутгемптону » (2:1) в Кубке английской лиги.

Исака купили в прошлое трансферное окно у «Ньюкасла » за 125 млн фунтов. Его статистика – здесь .