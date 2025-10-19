  • Спортс
Карпин раскритиковал арбитра Зиякова: «Пенальти не было. Когда травмированный Миранчук лежит и свистка нет – этим больше недоволен. Но я зарекся говорить о судействе после «Локо» – ЦСКА»

Валерий Карпин дал негативную оценку работе судьи Ранэля Зиякова.

– Судейством недовольны?

– Не только. То, что недоволен, – да. В игре с «Локомотивом» тоже был недоволен, было легкое касание, и ЭСК признала, что пенальти не было. Не знаю, что признает ЭСК сейчас.

По мне – пенальти не было. Когда в игре ЦСКА и «Локомотива» Воробьев врезался в соперника и поставили пенальти, я зарекся говорить о судействе.

Когда травмированный Миранчук лежит на газоне и свистка нет – этим больше недоволен. Или свисти все, или не свисти.

– Когда увидим ваше «Динамо»? Вы же играли в Европе, знаете, как должны играть хорошие команды…

– И? Первый и второй тайм с «Локомотивом» было недалеко от того, о чем вы говорите, – сказал главный тренер московского клуба после ничьей с «Ахматом» (2:2).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
