НФЛ. 7-я неделя. «Цинциннати» сыграет с «Питтсбургом», «Канзас-Сити» встретится с «Лас-Вегасом», другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
7-я неделя
17 октября
Цинциннати – Питтсбург – 3.15
19 октября
Джексонвилл – Лос-Анджелес Рэмс – 16.30
Канзас-Сити – Лас-Вегас – 20.00
Миннесота – Филадельфия – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Каролина – 20.00
Теннесси – Нью-Ингленд – 20.00
Чикаго – Нью-Орлеан – 20.00
Денвер – Нью-Йорк Джайентс – 23.05
Лос-Анджелес Чарджерс – Индианаполис – 23.05
20 октября
Сан-Франциско – Атланта – 3.20
21 октября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 4–2 (+30)
Баффало 4–2 (+30)
Майами 1–5 (–40)
Нью-Йорк Джетс 0–6(–47)
Север АФК
Питтсбург 4–1 (+12)
Цинциннати 2–4 (–80)
Балтимор 1–5 (–50)
Кливленд 1–5 (–64)
Юг АФК
Индианаполис 5–1 (+78)
Джексонвилл 4–2 (+19)
Хьюстон 2–3 (+47)
Теннесси 1–5 (–78)
Запад АФК
Лос-Анджелес Чарджерс 4–2 (+2)
Денвер 4–2 (+35)
Канзас-Сити 3–3 (+31)
Лас-Вегас 2–4 (–46)
Восток НФК
Филадельфия 4–2 (–1)
Вашингтон 3–3 (+32)
Даллас 2–3–1 (–6)
Нью-Йорк Джайентс 2–4 (–23)
Север НФК
Грин-Бэй 3–1–1 (+29)
Детройт 4–2 (+49)
Миннесота 3–2 (+26)
Чикаго 3–2 (–15)
Юг НФК
Тампа-Бэй 5–1 (+14)
Атланта 3–2 (0)
Каролина 3–3 (–14)
Нью-Орлеан 1–5 (–49)
Запад НФК
Сан-Франциско 4–2 (–3)
Сиэтл 4–2 (+49)
Лос-Анджелес Рэмс 4–2 (+30)
Аризона 2–4 (+3)