0

НФЛ. 7-я неделя. «Цинциннати» сыграет с «Питтсбургом», «Канзас-Сити» встретится с «Лас-Вегасом», другие матчи

17 октября стартуют матчи седьмой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

7-я неделя

17 октября

ЦинциннатиПиттсбург – 3.15

19 октября

ДжексонвиллЛос-Анджелес Рэмс – 16.30

Канзас-СитиЛас-Вегас – 20.00

КливлендМайами – 20.00

МиннесотаФиладельфия – 20.00

Нью-Йорк ДжетсКаролина – 20.00

ТеннессиНью-Ингленд – 20.00

ЧикагоНью-Орлеан – 20.00

ДенверНью-Йорк Джайентс – 23.05

Лос-Анджелес ЧарджерсИндианаполис – 23.05

Аризона – Грин-Бэй – 23.25

ДалласВашингтон – 23.25

20 октября

Сан-ФранцискоАтланта – 3.20

21 октября

ДетройтТампа-Бэй – 2.00

Сиэтл – Хьюстон – 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 4–2 (+30)

  2. Баффало 4–2 (+30)

  3. Майами 1–5 (–40)

  4. Нью-Йорк Джетс 0–6(–47)

Север АФК

  1. Питтсбург 4–1 (+12)

  2. Цинциннати 2–4 (–80)

  3. Балтимор 1–5 (–50)

  4. Кливленд 1–5 (–64)

Юг АФК

  1. Индианаполис 5–1 (+78)

  2. Джексонвилл 4–2 (+19)

  3. Хьюстон 2–3 (+47)

  4. Теннесси 1–5 (–78)

Запад АФК

  1. Лос-Анджелес Чарджерс 4–2 (+2)

  2. Денвер 4–2 (+35)

  3. Канзас-Сити 3–3 (+31)

  4. Лас-Вегас 2–4 (–46)

Восток НФК

  1. Филадельфия 4–2 (–1)

  2. Вашингтон 3–3 (+32)

  3. Даллас 2–3–1 (–6)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–4 (–23)

Север НФК

  1. Грин-Бэй 3–1–1 (+29)

  2. Детройт 4–2 (+49)

  3. Миннесота 3–2 (+26)

  4. Чикаго 3–2 (–15)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 5–1 (+14)

  2. Атланта 3–2 (0)

  3. Каролина 3–3 (–14)

  4. Нью-Орлеан 1–5 (–49)

Запад НФК

  1. Сан-Франциско 4–2 (–3)

  2. Сиэтл 4–2 (+49)

  3. Лос-Анджелес Рэмс 4–2 (+30)

  4. Аризона 2–4 (+3)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
