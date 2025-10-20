Семак о «Локо», «Краснодаре», ЦСКА. «Спартаке» и «Динамо»: «Все сильные, все готовы бороться за чемпионство»

Сергей Семак назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

— «Краснодар» и «Локомотив» лидируют. Кто для вас все-таки основной конкурент в борьбе за чемпионство? Может быть, учитывая прошлый год, это «Краснодар»?

— Лидирующие команды и являются главными конкурентами. Есть еще выше нас и ЦСКА, есть еще и «Динамо», и «Спартак », которые наберут и догонят – думаю, те команды, которые идут в верхней части таблицы.

В принципе, думаю, есть группа команд в последние годы, которые демонстрируют тот футбол, который позволяет бороться за чемпионство. В прошлом году «Краснодар » провел сезон очень ровно, набрали большое количество очков, которых хватило для победы.

В предыдущих сезонах наши основные конкуренты были то «Спартак», то ЦСКА, то «Динамо », то «Локомотив». Все команды сильные, все готовы бороться за чемпионство.

— В 14-м туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Команда Галактионова произвела большое впечатление после победы над ЦСКА. Какие трудности вы видите и готовы ли на какие-то сюрпризы?

— У нас еще есть игра с «Оренбургом». А вообще впереди неделя, посредине которой есть матч на Кубок России.

По «Локомотиву »: конечно, это команда, которая славится стандартными положениями, быстрыми атаками, но с ЦСКА хорошо смотрелись и позиционные атаки. Команда набрала хороший ход. Посмотрим, мне кажется, будет интересный матч, нам нужно дома играть, стараться побеждать, естественно. А как будем играть… Времени еще много, посмотрим, – сказал тренер «Зенита ».