«Милан» вышел на чистое 1-е место в Серии А. «Интер», «Наполи» и «Рома» отстают на одно очко, «Ювентус» – на 4

«Милан» возглавил турнирную таблицу Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Фиорентину» (2:1) в 7-м туре и вышла на первую строчку. У нее 16 очков.

«Интер», «Наполи» и «Рома» набрали по 15 баллов и входят в первую четверку. За ними идут «Болонья» (13), «Комо» (12), «Ювентус» (12) и «Аталанта» (11).

В зоне вылета на данный момент находятся «Фиорентина», «Дженоа» и «Пиза» – у них по 3 очка.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
