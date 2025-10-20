«Реал» лидирует в Ла Лиге перед класико, «Барселона» отстает на 2 очка, «Атлетико» – на 8
«Реал» подходит к класико лидером чемпионата Испании.
Команда Хаби Алонсо победила «Хетафе» в 9-м туре – 1:0. На ее счету 24 очка. «Барселона» идет на втором месте с 22 баллами. Мадридцы и каталонцы встретятся в столице Испании 26 октября.
На третьем месте расположился «Вильярреал» (17 очков), на четвертом – «Атлетико» (16). «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян, идет на 18-й строчке с 6 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
