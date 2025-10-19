Гран-при США-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

В Остине состоится 19-я гонка «Ф-1» сезона-2025.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

19 октября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

8. Оливер Бермэн («Хаас»)

9. Карлос Сайнс («Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Юки Цунода («Ред Булл»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Френко Колапинто («Альпин»)

16. Габриэл Бортолето («Заубер»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)