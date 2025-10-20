Лунев вряд ли сыграет с «Зенитом» из-за травмы локтя
Главный врач «Динамо» рассказал о травме вратаря Андрея Лунева.
— Какое состояние Лунева?
— У Лунева травма локтя. В момент упражнения на тренировке получил, ближайшую неделю будет проходить восстановления. Маловероятно, что восстановится к «Зениту».
— Что с Нгамале?
— Нгамале вернулся с травмой из сборной. Эту неделю занимались его восстановлением. В начале недели будем решать по нагрузкам и смотреть, сможет ли сыграть с «Зенитом», – сказал Александр Родионов.
Матч 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» пройдет в Санкт‑Петербурге 26 октября.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости