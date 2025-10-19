Салах не забивает за «Ливерпуль» больше месяца. Голевых действий нет 4 матча – все они проиграны

Мохамед Салах не забивает за «Ливерпуль» уже месяц.

Вингер провел игру против «Манчестер Юнайтед » (1:2) в 8-м туре АПЛ без результативных действий.

В последний раз у египтянина был гол в составе «красных» 17 сентября, голевой пас – 20-го. В играх с «Кристал Пэлас» (1:2), «Галатасараем» (0:1), «Челси» (1:2) и «МЮ» Салах не смог ни забить, ни ассистировать партнерам.

У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника