Идею Венгера по офсайду рассмотрят в ноябре – фиксируется, если игрок всем телом ближе к линии ворот, чем мяч и соперник. Правило могут изменить перед ЧМ-2026

В футболе может измениться правило, касающееся фиксации офсайда.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер , занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА , предложил внести следующее изменение: если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Как рассказал бывший испанский арбитр и эксперт по судейству Cadena SER Эдуардо Итурральде Гонсалес, поправка имени Венгера будет проанализирована в ноябре и имеет хорошие шансы на одобрение со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием футбольных правил.

После рассмотрения членами IFAB (23 игрока и 11 судей – Спортс’‘) вопрос об изменении правила будет поставлен на голосование с целью его утверждения. Голосование ожидается 1 марта.

Итурральде подчеркивает, что в случае одобрения правило вступит в силу в 2026 году – скорее всего, с чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Изображение: cadenaser.com