«Динамо» на 10 очков отстает от лидирующего «Локомотива». Команда Карпина идет 8-й после 12 туров РПЛ

«Динамо» после 12 туров Мир РПЛ отстает от лидера на 10 очков.

Команда Валерия Карпина сегодня разделила очки с «Ахматом » (2:2). Она набрала 16 баллов и идет на 8-й строчке.

Лидирует в чемпионате России «Локомотив » (26 очков), за ним идут «Краснодар» (26), ЦСКА (24), «Зенит » (23), «Балтика» (23), «Спартак » (19) и «Рубин» (18).