«Динамо» на 10 очков отстает от лидирующего «Локомотива». Команда Карпина идет 8-й после 12 туров РПЛ
«Динамо» после 12 туров Мир РПЛ отстает от лидера на 10 очков.
Команда Валерия Карпина сегодня разделила очки с «Ахматом» (2:2). Она набрала 16 баллов и идет на 8-й строчке.
Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26 очков), за ним идут «Краснодар» (26), ЦСКА (24), «Зенит» (23), «Балтика» (23), «Спартак» (19) и «Рубин» (18).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости