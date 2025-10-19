Кахигао отказался приглашать Бенитеса в «Спартак» и считает, что с Гарсией больше шансов взять титул. Рафаэль рассчитывал на 2 млн евро в год (Иван Карпов)
Франсис Кахигао не захотел назначать Рафаэля Бенитеса главным тренером.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что спортивный директор заблокировал приглашение экс-тренера «Ливерпуля» и «Реала». Испанца предлагали красно-белым после того, как не удалось найти ему работу в Саудовской Аравии. Представители Бенитеса ожидали, что Рафаэлю будут платить 2 млн евро в год.
Кахигао отказался вести переговоры, поскольку считает, что с Луисом Гарсией у «Спартака» более высокие шансы выиграть титул.
Ранее стало известно, что спортдиректор московского клуба также «саботировал» переговоры с Владимиром Ивичем.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
