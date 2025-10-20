  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабрегас о том, что Пас – лидер Серии А по «гол+пас»: «Нико – чемпион. Сохранит жажду успеха и скромность – добьется всего, чего захочет»
Фабрегас о том, что Пас – лидер Серии А по «гол+пас»: «Нико – чемпион. Сохранит жажду успеха и скромность – добьется всего, чего захочет»

Франсеск Фабрегас оценил перспективы хавбека «Комо» Нико Паса.

21-летний игрок сборной Аргентины с 4+4 лидирует в сезоне Серии А по голевым действиям.

«Нико – чемпион. Я абсолютно спокоен насчет него и его будущего. 

Он сможет добиться всего, чего захочет, если сохранит жажду успеха и скромность. С талантом и физическими данными у него полный порядок», – сказал тренер «Комо».

В 2024 году в составе «Реала» Пас выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
