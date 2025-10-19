«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд впервые с 2014 года

«Ливерпуль» потерпел четыре поражения подряд.

Команда Арне Слота сегодня уступила «Манчестер Юнайтед » (1:2) на своем поле в 8-м туре АПЛ . Ранее действующий чемпион Англии проиграл «Челси» (1:2), «Галатасараю» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2).

В последний раз мерсисайдцы проигрывали четырежды подряд в ноябре 2014 года.