«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд впервые с 2014 года
«Ливерпуль» потерпел четыре поражения подряд.
Команда Арне Слота сегодня уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) на своем поле в 8-м туре АПЛ. Ранее действующий чемпион Англии проиграл «Челси» (1:2), «Галатасараю» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2).
В последний раз мерсисайдцы проигрывали четырежды подряд в ноябре 2014 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
