  • Лапочкин о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В каких‑то турах назначаются, в каких‑то — нет. Нужно, чтобы весь чемпионат было последовательно»
4

Лапочкин о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В каких‑то турах назначаются, в каких‑то — нет. Нужно, чтобы весь чемпионат было последовательно»

Сергей Лапочкин заявил о непоследовательных решениях судей в матчах РПЛ.

«Момент в матче «Локомотив» — ЦСКА. Изначально у Монтеса рука чуть впереди и в стороне, соответственно она увеличивает объем тела. Это первый контакт мяча и руки. А второй момент, когда он выбивает мяч рикошетом от соперника, не от своего партнера, а от соперника мяч попадает в высокую руку, и она естественно увеличивает объем тела… Почему это не пенальти, я не понимаю.

Есть такой термин «неожиданный мяч», но, опять же, при втором касании, когда рука была на уровне головы, не было отскока от газона. А в первом случае удар идет вообще в сторону ворот. И мы знаем, что у нас есть какие‑то новые критерии, только придуманные Мажичем. Тут нужно понимать, что если рука отставлена и увеличивает объем тела, то это нарушение.

И подобные моменты были в матче «Сочи» — «Зенит», и самое интересное, что были назначены пенальти. Если бы ни сегодня, ни вчера не были бы назначены пенальти, то всем было бы более‑менее понятно. Но вчера не назначили, а сегодня ставятся два пенальти.

Первый пенальти в ворота «Сочи» абсолютно понятен, потому что Волков не блокирует мяч. Мяч от его тела попадает в руку, соответственно это не блок, а рикошет. Когда мяч попадает в руку рикошетом от тела — это всегда пенальти.

Во втором пенальти – да, игрок отворачивается, но рука оставлена, и мяч попадает в нее. У нас уже были подобные моменты, когда пенальти назначались. Мяч попадает в кисть, потом отлетает в тело. Абсолютно нормальный пенальти.

Нужно, чтобы весь чемпионат было последовательно. А у нас в каких‑то турах назначаются, в каких‑то — нет. А здесь в одном туре в похожих моментах, то назначали, то не назначали. И вот это удивляет», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
