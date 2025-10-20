Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со «Спартаком». Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»
Валерий Газзаев раскритиковал игру вратаря Владислава Торопа в матче с «Локо» (0:3).
«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел так же неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай бог ему [Игорю] здоровья, чтобы он и дальше играл.
Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива» [Митрюшкина]. Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», — сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости