Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со «Спартаком». Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»

Валерий Газзаев раскритиковал игру вратаря Владислава Торопа в матче с «Локо» (0:3).

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел так же неуверенно, как и в матче против «Спартака ». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай бог ему [Игорю] здоровья, чтобы он и дальше играл.

Возвращаясь к Торопу , вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива » [Митрюшкина]. Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», — сказал бывший тренер ЦСКА .