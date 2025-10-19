Разин о 9:6 с «Нефтехимиком»: «Убеждаюсь, что надо думать о своей жопе, а потом уже о жопе хоккеистов. Толчинскому даешь буллитик для уверенности, Кузе – реакции нет»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Нефтехимиком» в Fonbet КХЛ.

Магнитогорский клуб выиграл в домашнем матче со счетом 9:6.

«Не хочется комментировать такие игры. Хочется забыть о ней побыстрее. Половину матча играем, половину страдаем ерундой. Сложно сохранить настрой при счете 8:1. Надо играть все 60 минут. Не я первый это сказал. Век живи – век учись. Все голы пропустили из-за расхлябанности в обороне.

Все вот про меня говорят, что я жесткий тренер. Даешь возможность исполнить буллитик сначала Толчинскому, потом Кузе , чтобы помочь им вернуть уверенность. Иногда ответной реакции нет. Лишний раз убеждаюсь, что прежде надо думать о себе, о своей жопе, а потом уже о жопе других хоккеистов», – сказал главный тренер «Металлурга».

Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами