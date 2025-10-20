  • Спортс
  Хаби Алонсо: «У «Хетафе» в гостях всегда сложно, и надо знать, что матч будет не самым красивым. Пришлось закатать рукава. Не сказал бы, что у «Реала» зависимость от Мбаппе»
8

Хаби Алонсо: «У «Хетафе» в гостях всегда сложно, и надо знать, что матч будет не самым красивым. Пришлось закатать рукава. Не сказал бы, что у «Реала» зависимость от Мбаппе»

Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге.

«Винисиус оказал положительное влияние на матч. Карточки, которые он спровоцировал, замены – все это дало нам преимущество, которым мы воспользовались. Это хороший пример того, что все важны. И Гюлер позитивно повлиял на игру. Он отлично нашел Мбаппе передачей.

У «Хетафе» в гостях сложно играть, нужно уметь бороться и показывать характер. Также надо знать, что матч, вероятно, будет не самым красивым.

Мы были сосредоточены и делали то, что нужно. Пришлось закатать рукава.

Когда команда играет вдевятером, не должны возникать такие моменты, как в конце. Мы потеряли мяч и не заняли правильные позиции, несмотря на численное преимущество. Но теперь у нас на три очка больше, а остальное мы проанализируем.

Я бы не сказал, что у нас зависимость от Мбаппе. Я бы сказал, что мы им очень довольны. Он оказывает решающее влияние своими голами и вовлеченностью. За его голами стоит многое другое, и все это важно», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoХетафе
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoАрда Гюлер
logoКилиан Мбаппе
