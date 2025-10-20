  • Спортс
  • Пятибратов о 8-й позиции «Динамо»: «На месте Карпина меня за такие результаты уже могли бы уволить. Я должен был дольше работать в «Факеле»
3

Пятибратов о 8-й позиции «Динамо»: «На месте Карпина меня за такие результаты уже могли бы уволить. Я должен был дольше работать в «Факеле»

Дмитрий Пятибратов оценил 8-е место «Динамо» в РПЛ после 12 туров.

«Сейчас сложно понять, кто определяет квалификацию тренера. Тренеру сложно убедить руководителей, если у него нет большого бэкграунда. Карпину повезло, что в «Ростове» очень адекватные руководители.

Любому тренеру нужно время. Идеи, которые работали у Карпина в «Ростове», в «Динамо» пока не работают. Если ему дадут время, он построит хорошую команду. Если бы на месте Карпина был Пятибратов, его за такие результаты уже могли бы уволить. Все зависит от философии руководителей. 

Считаю, мне не повезло — я должен был дольше работать в «Факеле». Плохие результаты были не совсем по моей причине. Но есть что есть, благодарен, что мне дали возможность поработать. Мир сейчас изменился: бэкграунд тренера не всегда играет определяющую роль, так как есть влияние агентов, СМИ и так далее», — сказал экс-тренер «Факела».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
