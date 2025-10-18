Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Торино», «Интер» против «Ромы», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 7-го тура.
В субботу «Наполи» сыграет в гостях с «Торино», «Интер» – с «Ромой».
В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Комо», «Милан» примет «Фиорентину».
7-й тур
18 октября 13:00, виа дель Маре
18 октября 13:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
18 октября 16:00, Олимпико ди Торино
18 октября 18:45, Олимпийский стадион
19 октября 10:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
19 октября 13:00, Луиджи Феррарис
19 октября 16:00, Адзурри д′Италия
Не начался
20 октября 18:45, Stadio Giovanni Zini
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
