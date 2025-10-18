Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Торино», «Интер» против «Ромы», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 7-го тура.

В субботу «Наполи » сыграет в гостях с «Торино », «Интер » – с «Ромой».

В воскресенье «Ювентус » встретится на выезде с «Комо», «Милан» примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

