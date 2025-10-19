«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Энфилд».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 8 тур
19 октября 15:30, Энфилд
Не начался
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3005 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
