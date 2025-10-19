«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Энфилд».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ