«МЮ» впервые при Амориме выиграл два матча АПЛ подряд. Рубен работает с ноября 2024-го
«Манчестер Юнайтед» впервые при Рубене Амориме выиграл два матча АПЛ подряд.
Сегодня манкунианцы одолели «Ливерпуль» (2:1) в 8-м туре. 4 октября был побежден «Сандерленд» – 2:0.
До этого месяца «МЮ» ни разу за все время работы Аморима не выигрывал в чемпионате дважды подряд. Португалец работает с командой с ноября 2024-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
