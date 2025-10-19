«МЮ» впервые при Амориме выиграл два матча АПЛ подряд. Рубен работает с ноября 2024-го

«Манчестер Юнайтед» впервые при Рубене Амориме выиграл два матча АПЛ подряд.

Сегодня манкунианцы одолели «Ливерпуль » (2:1) в 8-м туре. 4 октября был побежден «Сандерленд » – 2:0.

До этого месяца «МЮ » ни разу за все время работы Аморима не выигрывал в чемпионате дважды подряд. Португалец работает с командой с ноября 2024-го.