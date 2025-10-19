29

Медведев выиграл первый титул с мая 2023-го

14-я ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом ATP 250 в Алматы.

В финале россиянин обыграл №41 мирового рейтинга Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Он повел у француза 2:1 в личке – ранее в этом году Муте победил в четвертьфинале в Вашингтоне.

С момента, когда Медведев выиграл последний титул, «Мастерс» в Риме в 2023-м, прошло 882 дня. Россиянин прервал шестиматчевую серию поражений в финалах.

Для Медведева это 21-й титул в карьере. Все трофеи он взял на разных турнирах. По их числу он вышел на третье место среди действующих игроков. Столько же титулов у Янника Синнера и Марина Чилича.

Также это 19-й трофей Медведева на харде. Больше турниров на этом покрытии среди тех, кто сейчас в туре, выиграл только Новак Джокович (71).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoAlmaty Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Стокгольм (ATP). Рууд играет за титул с Эмбером
13 минут назадLive
Алматы (ATP). Финал. Медведев обыграл Муте
34027 минут назад
Руне получил разрыв ахиллова сухожилия. Он перенесет операцию на следующей неделе
10сегодня, 12:05
Брюссель (ATP). Финал. Оже-Альяссим поборется с Лехечкой
сегодня, 11:42
Рыбакина выиграла у Александровой 9 геймов подряд и взяла первый титул с мая
13сегодня, 11:20
Муте разбил ракетку после того, как проиграл Медведеву первый сет в финале в Алматы
1сегодня, 11:14Фото
Нинбо (WTA). Финал. Александрова уступила Рыбакиной
127сегодня, 11:08
Мирра Андреева не заявилась ни на один из турниров на следующей неделе. Она рискует не отобраться на итоговый турнир
33сегодня, 10:35
Токио (WTA). Александрова сыграет с Кристиан или квалифаером, Рыбакина может побороться с Фернандес во втором круге, Шнайдер встретится с Ястремской
1сегодня, 10:10
Гуанчжоу (WTA). Кудерметова-младшая сыграет в первом круге с квалифаером, Рахимова – с Яфань Ван, Захарова – с Чжан Шуай
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44