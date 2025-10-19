Медведев выиграл первый титул с мая 2023-го

14-я ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом ATP 250 в Алматы.

В финале россиянин обыграл №41 мирового рейтинга Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Он повел у француза 2:1 в личке – ранее в этом году Муте победил в четвертьфинале в Вашингтоне.

С момента, когда Медведев выиграл последний титул, «Мастерс» в Риме в 2023-м, прошло 882 дня. Россиянин прервал шестиматчевую серию поражений в финалах.

Для Медведева это 21-й титул в карьере. Все трофеи он взял на разных турнирах. По их числу он вышел на третье место среди действующих игроков. Столько же титулов у Янника Синнера и Марина Чилича.

Также это 19-й трофей Медведева на харде. Больше турниров на этом покрытии среди тех, кто сейчас в туре, выиграл только Новак Джокович (71).