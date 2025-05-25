«Краснодар» – чемпион, «Зенит» без трофеев в год столетия, «Химкам» не дали лицензию, США в финале ХЧМ впервые за 91 год, 100-й титул Джоковича, «ПСЖ» с Сафоновым взял Кубок и другие новости

1. «Краснодар» стал чемпионом России ! В последнем туре Мир РПЛ «быки» разгромили «Динамо» (3:0) и удержали преимущество в одно очко над «Зенитом», обыгравшим «Ахмат» (3:0). Для «Краснодара» это первый трофей, как и для Мурада Мусаева . Федор Смолов впервые стал чемпионом России. А еще «Краснодар» стал 3-м чемпионом России не из Москвы или Петербурга после «Рубина» и «Алании». Отмечали красиво: Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем клуба.

«Зенит» не стал чемпионом России впервые с 2018-го, у него прервалась серия из 6 титулов подряд. Петербуржцы остались без трофеев в год столетия.

ЦСКА занял третье место в РПЛ, «Спартак» стал 4-м, «Динамо» – 5-м. Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром , Бителло с 11 пасами – лучшим ассистентом.

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета. «Черноморец» и «Урал» попали в зону стыковых матчей, но клуб из Новороссийска там не сыграют: «Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» не получили лицензии для РПЛ-2025/26. Из-за этого в стыках сформировались пары «Ахмат» – «Урал» и «Пари НН» – «Сочи». При этом неясно , кто же займет место «Химок».

2. В 1/2 финала ЧМ-2025 по хоккею сборная Швеции проиграла США (2:6), Швейцария разгромила Данию (7:0). США сыграют со Швейцарией в финале, Швеция и Дания поборются за бронзу. Для американцев это первый финал чемпионата мира за 91 год и шанс на первый титул за 65 лет (в 1960 году они добыли золото в круговом турнире).

3. Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача в финале турнира в Женеве и выиграл 100-й титул в карьере. В Гамбурге Флавио Коболли победил Андрея Рублева.

4. Кубок Стэнли. «Флорида» повела 3-0 в финале Востока с «Каролиной», выиграв 3-й матч серии (6:2) за счет рывка в третьем периоде (5 шайб за 9 с небольшим минут! ). Бобровский отразил 23 из 25 бросков – 4-я победа подряд . У россиян из «Харрикейнс» день не задался – Кочетков пропустил 6 шайб (личный антирекорд в плей-офф), Орлов и Никишин схватили по «минус 4» , у Свечникова 0 бросков в створ и 14 минут штрафа за стычку с Беннеттом.

5. Плей-офф НБА. «Миннесота» разгромила «Оклахому» с разницей «+42» в 3-м матче финала Запада и сократила отставание в серии (1-2), Эдвардс набрал 30 очков .

6. МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории. Во время игры с сектора фанатов «Спартака» бросили стул в игроков соперника. Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея .

7. «Реал Мадрид» обыграл «Сосьедад» благодаря дублю Мбаппе в 38-м туре Ла Лиги – 2:0. Килиан вышел на 1-е место в борьбе за «Золотую бутсу». До и после матча «Реал» провожал Карло Анчелотти и Луку Модрича: для них развернули баннеры с благодарностью, обоих качали на руках , а хорвату аплодировали после замены.

«Леганес» вылетел из Ла Лиги через год после подъема. «Сельта» сыграет в Лиге Европы, «Райо Вальекано» – в Лиге конференций.

8. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, разгромив «Реймс» – 3:0. Сафонов сыграл на ноль и взял три трофея за год во французском клубе. Парижане сохраняют шансы на квадрупл.

9. «Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя 8 лет, обыграв «Шеффилд Юнайтед» в финале плей-офф Чемпионшипа благодаря голу на 95-й минуте (2:1).

10. «Штутгарт» взял Кубок Германии, обыграв «Арминию» из 3-й лиги в финале – 4:2. Это первый трофей клуба за 18 лет, который еще и позволил выйти в Лигу Европы.

11. Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере. Вингер «Ливерпуля» повторил достижение Анри, Роналду, Видича и де Брюйне.

12. Трансферные новости. Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, «Бавария» его не убедила. Клубы предлагали хавбеку «Байера» сопоставимые деньги. Аморим сказал Гарначо искать новую команду. «МЮ» может рассмотреть предложения по вингеру на сумму 60-70 млн фунтов. Фати близок к переходу в «Монако», с «Барселоной» идут переговоры об аренде с опцией выкупа.

13. МОК запросил у ИИХФ состав групп и расписание хоккейного турнира Олимпиады-2026 без участия России .

14. Симеоне с женой стали свидетелями убийства экс-советника Януковича Портнова.

15. Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й. Хэмилтон врезался в барьеры в конце 3-й практики, а еще потеряет 3 позиции на старте Гран-при за блокировку Ферстаппена.

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