  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» – чемпион, «Зенит» без трофеев в год столетия, «Химкам» не дали лицензию, США в финале ХЧМ впервые за 91 год, 100-й титул Джоковича, «ПСЖ» с Сафоновым взял Кубок и другие новости
79

«Краснодар» – чемпион, «Зенит» без трофеев в год столетия, «Химкам» не дали лицензию, США в финале ХЧМ впервые за 91 год, 100-й титул Джоковича, «ПСЖ» с Сафоновым взял Кубок и другие новости

1. «Краснодар» стал чемпионом России! В последнем туре Мир РПЛ «быки» разгромили «Динамо» (3:0) и удержали преимущество в одно очко над «Зенитом», обыгравшим «Ахмат» (3:0). Для «Краснодара» это первый трофей, как и для Мурада Мусаева. Федор Смолов впервые стал чемпионом России. А еще «Краснодар» стал 3-м чемпионом России не из Москвы или Петербурга после «Рубина» и «Алании». Отмечали красиво: Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем клуба.

«Зенит» не стал чемпионом России впервые с 2018-го, у него прервалась серия из 6 титулов подряд. Петербуржцы остались без трофеев в год столетия.

ЦСКА занял третье место в РПЛ, «Спартак» стал 4-м, «Динамо» – 5-м. Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром, Бителло с 11 пасами – лучшим ассистентом.

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета. «Черноморец» и «Урал» попали в зону стыковых матчей, но клуб из Новороссийска там не сыграют: «Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» не получили лицензии для РПЛ-2025/26. Из-за этого в стыках сформировались пары «Ахмат» – «Урал» и «Пари НН» – «Сочи». При этом неясно, кто же займет место «Химок».

2. В 1/2 финала ЧМ-2025 по хоккею сборная Швеции проиграла США (2:6), Швейцария разгромила Данию (7:0). США сыграют со Швейцарией в финале, Швеция и Дания поборются за бронзу. Для американцев это первый финал чемпионата мира за 91 год и шанс на первый титул за 65 лет (в 1960 году они добыли золото в круговом турнире).

3. Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача в финале турнира в Женеве и выиграл 100-й титул в карьере. В Гамбурге Флавио Коболли победил Андрея Рублева.

4. Кубок Стэнли. «Флорида» повела 3-0 в финале Востока с «Каролиной», выиграв 3-й матч серии (6:2) за счет рывка в третьем периоде (5 шайб за 9 с небольшим минут!). Бобровский отразил 23 из 25 бросков – 4-я победа подряд. У россиян из «Харрикейнс» день не задался – Кочетков пропустил 6 шайб (личный антирекорд в плей-офф), Орлов и Никишин схватили по «минус 4», у Свечникова 0 бросков в створ и 14 минут штрафа за стычку с Беннеттом. 

5. Плей-офф НБА. «Миннесота» разгромила «Оклахому» с разницей «+42» в 3-м матче финала Запада и сократила отставание в серии (1-2), Эдвардс набрал 30 очков

6. МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории. Во время игры с сектора фанатов «Спартака» бросили стул в игроков соперника. Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея.

7. «Реал Мадрид» обыграл «Сосьедад» благодаря дублю Мбаппе в 38-м туре Ла Лиги – 2:0. Килиан вышел на 1-е место в борьбе за «Золотую бутсу». До и после матча «Реал» провожал Карло Анчелотти и Луку Модрича: для них развернули баннеры с благодарностью, обоих качали на руках, а хорвату аплодировали после замены.

«Леганес» вылетел из Ла Лиги через год после подъема. «Сельта» сыграет в Лиге Европы, «Райо Вальекано» – в Лиге конференций.

8. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, разгромив «Реймс» – 3:0. Сафонов сыграл на ноль и взял три трофея за год во французском клубе. Парижане сохраняют шансы на квадрупл.

9. «Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя 8 лет, обыграв «Шеффилд Юнайтед» в финале плей-офф Чемпионшипа благодаря голу на 95-й минуте (2:1).

10. «Штутгарт» взял Кубок Германии, обыграв «Арминию» из 3-й лиги в финале – 4:2. Это первый трофей клуба за 18 лет, который еще и позволил выйти в Лигу Европы.

11. Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере. Вингер «Ливерпуля» повторил достижение Анри, Роналду, Видича и де Брюйне.

12. Трансферные новости. Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, «Бавария» его не убедила. Клубы предлагали хавбеку «Байера» сопоставимые деньги. Аморим сказал Гарначо искать новую команду. «МЮ» может рассмотреть предложения по вингеру на сумму 60-70 млн фунтов. Фати близок к переходу в «Монако», с «Барселоной» идут переговоры об аренде с опцией выкупа.

13. МОК запросил у ИИХФ состав групп и расписание хоккейного турнира Олимпиады-2026 без участия России.

14. Симеоне с женой стали свидетелями убийства экс-советника Януковича Портнова.

15. Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й. Хэмилтон врезался в барьеры в конце 3-й практики, а еще потеряет 3 позиции на старте Гран-при за блокировку Ферстаппена.

Цитаты дня.

Галицкий – журналистам после чемпионства «Краснодара»: «Снимать нужно не меня. Это все команда, это их заслуга»

На сайте «Зенита» поздравили «Краснодар» с чемпионством: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!»

«Черноморец» об отказе в лицензии: «К сожалению, в Новороссийске не проходил ЧМ, поэтому в городе-герое нет современного стадиона. Оставляем за собой право обжаловать решение»

Клопп про Трента: «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован – мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля»

Чешский шахматист Навара рассказал о суицидальных мыслях из-за постов Крамника на тему читерства: «Я пребывал в глубокой депрессии и плакал»

Ирина Роднина: «Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие – Медведева. Нравилась мне катанием, умными глазами, потрясающей волей»

Барков-старший о победе в Кубке Харламова: «С Жамновым не советовались, а зачем? Слышал, у петербуржцев тренер дает приказы сверху: «Поставь этого, того». В «Спартаке» такого нет»

«По балаболам – это к «Динамо». Сперцян отреагировал на фразу Григоряна «в Пятигорске были до Эдика только чемпионы по балабольству»

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?36631 голос
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Медведев о шести чемпионствах «Зенита» подряд: «Ситуация по сравнению с временами, когда доминировал «Спартак», изменилась. Ненависть к поражениям – в нашем генном коде»
7 минут назад
Барко хочет перейти из «Спартака» во «Фламенго», но бразильский клуб не готов платить 16 млн евро («Чемпионат»)
3832 минуты назад
Хаби Алонсо возглавил «Реал»
5946 минут назад
Тен Хаг возглавит «Байер». Контракт – до 2027 года
2454 минуты назад
Медведев покинет «Зенит». Будущее директора Погорелова в клубе – под вопросом (Иван Карпов)
115сегодня, 09:32
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Атлетиком»
69сегодня, 09:30
«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано! Олусегун об РПЛ
93сегодня, 09:03
«Барселона» на выезде против «Атлетика» – ставьте на победу и получите бонус до 100 000 от БЕТСИТИ!
сегодня, 09:00Реклама
У Месси 11 голов в 19 матчах сезона за «Интер Майами»
43сегодня, 08:55
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й
96сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Все хотели сказку – чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием». Газизов о титуле «быков»
113 минут назад
Winline Матч Легенд. «Зенит» Санкт-Петербург сыграет с «Зенитом» Ленинград
1217 минут назад
Ван Дейк о «ПСЖ» в ЛЧ: «Удивительно, что «Ливерпуль» победил, когда они доминировали в 1-м матче. Я был впечатлен их стилем игры, у них хорошая динамика и отличный тренер»
423 минуты назад
Аморим выступит перед фанатами «МЮ» после матча с «Астон Виллой»: «Будут извинения, на объяснения нет времени. Я буду честен и скажу, что у меня на уме и на сердце»
1139 минут назад
Кришито о «Зените»: «Отсутствие побед всегда сюрприз – странный сезон получился. Это большой клуб, он проявит себя в следующем сезоне»
554 минуты назад
Туран возглавит «Шахтер» в ближайшие дни. Контракт – до 2027 года
5сегодня, 09:48
Данни о лучшем игроке «Зенита»: «Барриос – это лидер, очень сильный футболист. Есть и другие: Педро, Мостовой»
6сегодня, 09:45
«Это убийство футбола. Спрашиваем у арбитра, какой пенальти, он отвечает: «Я не могу не поставить». Защитник «Волгаря» Зуев после 2:2 с «Волгой»
2сегодня, 09:45Видео
Евсеев покинул «Ленинградец». Шмарко назначен исполняющим обязанности главного тренера
2сегодня, 09:35
Вера о «Химках»: «Я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было»
5сегодня, 09:26